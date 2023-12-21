В Генштабе раскрыли основную цель российских войск в зоне СВО в 2023 году

Главной задачей российских войск в зоне спецоперации в 2023 году было отражение наступления ВСУ. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"Основной задачей ВС России в 2023 году стало отражение наступления группировки ВСУ, планировавшей лишить РФ сухопутного коридора в Крым", — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.

В результате, как подчеркнул Герасимов, противник не смог достичь поставленных целей даже с учётом помощи Запада и проводимой киевским режимом "тотальной мобилизации" граждан Незалежной.