В Генштабе раскрыли основную цель российских войск в зоне СВО в 2023 году
Герасимов: Главной задачей ВС России в 2023 году было отражение наступления ВСУ
Главной задачей российских войск в зоне спецоперации в 2023 году было отражение наступления ВСУ. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Основной задачей ВС России в 2023 году стало отражение наступления группировки ВСУ, планировавшей лишить РФ сухопутного коридора в Крым", — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.
В результате, как подчеркнул Герасимов, противник не смог достичь поставленных целей даже с учётом помощи Запада и проводимой киевским режимом "тотальной мобилизации" граждан Незалежной.
Ранее Герасимов в ходе этого же брифинга заявил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО. Кроме того, по его данным, Киев лишился 766 танков, 121 самолёта и 23 вертолётов.
VK / Минобороны России