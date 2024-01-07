"Будет шоком": Экс-генпрокурор Украины призвал Зеленского сказать правду о катастрофе в ВСУ
Экс-генпрокурор Луценко: ВСУ потеряли 500 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными
Раскрытие истинных потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) шокирует граждан. Такое мнение выразил экс-глава Министерства внутренних дел Незалежной, бывший генпрокурор Юрий Луценко.
"[Украинские власти] обязаны назвать число погибших украинцев. Знаю, они этого не хотят и это будет воспринято тяжело. Да, это будет шоком", — подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".
Луценко отметил, что Владимир Зеленский должен рассказать, как на самом деле обстоят дела с потерями ВСУ. По его словам, в месяц Вооружённые силы Украины лишаются десятков тысяч военных, с чем и связаны призывы мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, примерно столько военных потеряли ВСУ с начала спецоперации.
"Нужно честно сказать, 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными", — сказал экс-генпрокурор.
Как сообщал Лайф, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. А в Верховной раде подготовили скандальный законопроект, который кардинально меняет подход к мобилизации. Так, в нём предложили призывать и инвалидов третьей группы. Кроме того, в украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин. Нижняя планка возраста для мобилизации в соответствии с проектом снижается с 27 до 25 лет. Голосование по закону в первом чтении намечено на 10–12 января.
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