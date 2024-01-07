"Будет шоком": Экс-генпрокурор Украины призвал Зеленского сказать правду о катастрофе в ВСУ

Раскрытие истинных потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) шокирует граждан. Такое мнение выразил экс-глава Министерства внутренних дел Незалежной, бывший генпрокурор Юрий Луценко.

"[Украинские власти] обязаны назвать число погибших украинцев. Знаю, они этого не хотят и это будет воспринято тяжело. Да, это будет шоком", — подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".

Луценко отметил, что Владимир Зеленский должен рассказать, как на самом деле обстоят дела с потерями ВСУ. По его словам, в месяц Вооружённые силы Украины лишаются десятков тысяч военных, с чем и связаны призывы мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, примерно столько военных потеряли ВСУ с начала спецоперации.