Четыре дрона перехвачены ночью над Ростовской, Тульской и Калужской областями
Минобороны: Четыре дрона сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями
Средства ПВО перехватили четыре беспилотника самолётного типа над тремя российскими регионами. Два из них сбили в небе над Ростовской области и по одному в Калужской и Тульской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве сообщили, что средствами ПВО украинский дрон был уничтожен над территорией Ростовской области. Позже появилась информация об устранении ещё трёх объектов.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", — рассказали в Минобороны.
Ранее жители города Каменска-Шахтинского в Ростовской области сообщили о нескольких громких взрывах в небе над городом. Позже информацию о двух сбитых дронах над территорией Каменского района Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. Никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется. Также о последствиях инцидента сообщил и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Там БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание получило повреждения, никто не пострадал.
Getty Images / NiseriN