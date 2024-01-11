Дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги

Беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание получило повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня утром на окраине города Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошёл взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", — написал чиновник в телеграм-канале.