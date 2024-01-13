Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 21 украинский БПЛА и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённых пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Георгиевка, Горловка ДНР, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказано в публикации.