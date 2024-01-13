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13 января, 10:42

Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки

Минобороны: Системы ПВО РФ сбили за сутки 21 БПЛА ВСУ и 8 снарядов РСЗО HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 21 украинский БПЛА и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённых пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Георгиевка, Горловка ДНР, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", сказано в публикации.

Российская ПВО отразила атаки HIMARS и 29 дронов ВСУ за сутки
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Ранее в Минобороны сообщили, что утром 13 января российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, производящим снаряды и беспилотники. Применялся в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

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ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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