Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки
Минобороны: Системы ПВО РФ сбили за сутки 21 БПЛА ВСУ и 8 снарядов РСЗО HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 21 украинский БПЛА и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районе населённых пунктов Великий Выселок, Ольшана Харьковской области, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Георгиевка, Горловка ДНР, Токмак, Мирное Запорожской области, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказано в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 13 января российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, производящим снаряды и беспилотники. Применялся в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
ТАСС / Александр Полегенько