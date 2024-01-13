Российские военные нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

Утром в субботу, 13 января, российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, производящим снаряды и беспилотники. Применялся в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", сообщили в Министерстве обороны России.

"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Там добавили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.