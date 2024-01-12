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12 января, 13:33

МО РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD. Две такие ракеты за минувшую неделю сбили российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации.

"Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские Воздушно-космические силы и средства ПВО за неделю сбили украинские самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолёт Ми-8.

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Кстати, ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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