МО РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD. Две такие ракеты за минувшую неделю сбили российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации.
"Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские Воздушно-космические силы и средства ПВО за неделю сбили украинские самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолёт Ми-8.
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ТАСС / Станислав Красильников