МО РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD. Две такие ракеты за минувшую неделю сбили российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации.

"Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении ведомства.