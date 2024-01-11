В Киеве признали, что не смогут сбить все российские ракеты
Спикер ВВС Украины признал, что Киев не сможет сбивать все российские ракеты
Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты. Такое признание сделал представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств", — заявил он и предложил "бить по российским пусковым установкам".
Напомним, в конце года Игнат уже заявлял, что украинские войска не в силах уничтожить большинство летящих российских ракет, а западные комплексы ПВО работают только на отдельных участках. Он посетовал, что Запад предоставил слишком мало ЗРК Patriot.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ