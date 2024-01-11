В Киеве признали, что не смогут сбить все российские ракеты

Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты. Такое признание сделал представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств", — заявил он и предложил "бить по российским пусковым установкам".