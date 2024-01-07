"Ни одной не сбили": Немецкий генерал рассказал, против какой российской ракеты бессильна ПВО ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не могут противостоять российским крылатым ракетам Х-22. Об этом 5 января заявил генерал ФРГ в отставке Эрхард Бюлер.

"Киев признал, что из около двухсот ракет [Х-22], которые были выпущены на сегодняшний день, ни одна не была сбита. Это огромная ракета, 11 метров в длину, масса её боевой части — примерно тонна, она способна потопить большой боевой корабль", — сказал отставной военный в беседе с MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

По словам эксперта, украинские средства ПВО не способны сбить данную ракету из-за её высокой сверхзвуковой скорости и траектории полёта.

Х-22 "Буря" — это российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22. Такими ракетами разных модификаций вооружались самолёты Ту-16К-22, Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К-22. Х-22 имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет перехват, а также мощную боеголовку. В ходе СВО целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты не удалось.