"Большая угроза": Украинский полковник забил тревогу из-за новых способностей ВС РФ
Полковник ВСУ Павленко назвал большой угрозой массовое производство Россией БПЛА
Массовое производство и дальнейшее использование Россией беспилотников стало большой угрозой для ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на украинского полковника Ивана Павленко. Он признался, что это стало новшеством на фронте.
"В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — приводит его слова издание.
В материале отмечается, что ВСУ сильно отстают от ВС РФ в плане средств радиоэлектронной борьбы, а недавние массированные удары по военным объектам Незалежной только подчёркивают неспособность бороться с российскими дронами.
Ранее в Германии назвали российское оружие, представляющее серьёзную опасность для ВСУ. Там отметили, что с начала спецоперации на Украине РФ значительно усовершенствовала производство беспилотников и вывела его на новый уровень. Особую опасность на фронте представляют ударные дроны-камикадзе "Ланцет", заявили в ФРГ.
ТАСС / Владимир Гердо