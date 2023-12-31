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"Всё это не сбивается": В ВСУ вновь признались в бессилии перед российскими ракетами

Полковник ВС ВСУ Игнат: Украина не способна сбивать большинство ракет РФ

31 декабря, 17:13
В ВСУ признались, что не могут сбить большинство российских ракет. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

В ВСУ признались, что не могут сбить большинство российских ракет. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Украинские войска не в силах уничтожить большинство летящих российских ракет, а западные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) работают только на отдельных участках. С таким заявлением выступил на телеканале "Рада" представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Понятно, что всё это не сбивается. Все понимаем, что сбивать [зенитными ракетными комплексами] Patriot мы начали только в мае, и то только на каком-то участке — там, где он есть. Поэтому нужно понимать, что сбиваем только крылатые ракеты или Х-59", пояснил он.

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Игнат добавил, что авиационные, баллистические ракеты России, а также снаряды комплекса С-300 легко обходят украинскую систему ПВО. Он посетовал, что Запад предоставил слишком мало ЗРК Patriot, хотя необходимо как минимум два десятка таких систем для отражения воздушных атак на Украину.

Ранее Юрий Игнат пожаловался, что Киев не в силах прогнозировать, когда Россия нанесёт свои ракетные удары, потому что они не привязаны к каким-либо датам. Также он заявил, что украинские войска не сбили ни одной российской сверхзвуковой ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. Игнат отметил, что такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно.

Обманывают средства ПВО: На Украине пожаловались на хитрость российских войск
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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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