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На Украине пожаловались на хитрость российских войск

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что ВС РФ обманывают ПВО с помощью импульсов

Опубликовано 16 декабря 2023, 05:40
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Российские военные обманывают ПВО Украины. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российские военные обманывают ПВО Украины. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Российская армия обманывает украинские средства ПВО при помощи электромагнитных импульсов, которые создают видимость пуска ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA. Он уточнил, что ВС РФ "используют как реальные ракеты, так и фальшивые цели".

"Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полёта. То есть по скорости и так далее", — пояснил он.

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Ранее сообщалось, что за неделю российские войска нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре и местам хранения боеприпасов ВСУ, а также поразили пункты размещения нацформирования "Азов"* и украинского Иностранного легиона.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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