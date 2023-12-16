Российская армия обманывает украинские средства ПВО при помощи электромагнитных импульсов, которые создают видимость пуска ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA. Он уточнил, что ВС РФ "используют как реальные ракеты, так и фальшивые цели".

"Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полёта. То есть по скорости и так далее", — пояснил он.