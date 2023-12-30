В ВСУ признали неспособность прогнозировать ракетные удары России

Киев не в силах прогнозировать, когда Россия нанесёт свои ракетные удары, потому что они никак не привязаны к каким-либо датам. Об этом заявил советник командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире YouTube-канала "Прямой".

"Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного", — пояснил Игнат.

Он объяснил, что российские удары нельзя считать "ответкой" за что-то, потому что речь идёт о серьёзном конфликте между странами, где многое поставлено на кон, а не о школьных разборках.