В ВСУ признали неспособность прогнозировать ракетные удары России
Полковник ВС ВСУ Игнат: Киев не может прогнозировать ракетные удары России
Киев не в силах прогнозировать, когда Россия нанесёт свои ракетные удары, потому что они никак не привязаны к каким-либо датам. Об этом заявил советник командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного", — пояснил Игнат.
Он объяснил, что российские удары нельзя считать "ответкой" за что-то, потому что речь идёт о серьёзном конфликте между странами, где многое поставлено на кон, а не о школьных разборках.
Когда ведущие передачи поинтересовались у советника, чего стоит ожидать в будущем, тот без обиняков заявил, что не знает. По его словам, ВС РФ обладают списком украинских объектов, которые намерены уничтожить, а также располагают данными разведки, указывающими на те или иные склады западного оружия. Каждый удар наносится после тщательного анализа всей имеющейся в распоряжении российской армии информации и никак не привязан к особым датам или событиям.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Также сообщалось о том, что Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.
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