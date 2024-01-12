Страшный сон ВСУ: "Герань-3" получит мощность крылатой ракеты и множество объектов для целей Что известно об объектах, которые попадут в прицел "Герани-3" в зоне СВО, и как будет работать реактивный дрон — в материале Лайфа. 11 января, 21:40 Герань-3 получит мощность крылатой ракеты и множество объектов для целей. Обложка © Shutterstock

Где замечена "Герань-3" или Shahed 238

Впервые атака дрона нового поколения "Герань-3" была замечена ВСУ в зоне спецоперации, сообщают военкоры с ссылкой на украинские паблики. Реактивный беспилотник со скоростью выше 500 км в час пересёк половину украинской территории. На ресурсах противника БПЛА обозначен как Shahed 238, опубликованы фотографии. Сообщается также, что новая версия изделия имеет индекс MJ (jet).

— Первая атака. Он (дрон "Герань". — Прим. Лайфа) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч, — говорится в сообщении.

Почему "Герань-3" украинские ресурсы называют "Шахед-238"?

19 ноября 2023 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посетил тегеранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура". К его визиту была подготовлена выставка перспективных вооружений, на которой был продемонстрирован также БПЛА с реактивным двигателем. Эту новость активно обсуждали мировые СМИ. А теперь киевский режим автоматически приписал новые российские беспилотники иранскому производителю.

Отличия дрона-камикадзе "Герань-3" от предыдущих версий

На предыдущих моделях скорость российского дрона достигала 200 км в час, боевая масса не превышала 50 кг. "Тройка" развивает скорость свыше 500 км в час и обеспечивает боевую массу до 300 кг, что равноценно поражающей мощи крылатой ракеты, комментируют специалисты.

— Принципиальное отличие от "Герани-2" – компактный турбореактивный двигатель, который имеет тягу 250–300 кг. Предыдущие версии были оснащены поршневыми движками. Также на увеличение полёта влияет и модернизированная конструкция летающего крыла. Алексей Леонков Военный эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что при низковысотном полёте "Герани-3" время реакции у систем ПВО должно быть достаточно коротким, а зарубежные комплексы на это не рассчитаны. Появление нового дрона станет для них сюрпризом. Обладающий мощностью ракеты новый дрон будет при производстве значительно дешевле.

Киеву придётся сбивать эти дроны дорогостоящими системами "Патриот", так как обычная зенитная установка их не достанет. То есть на одну "Герань-3" ВСУ придётся тратить минимум одну американскую ракету стоимостью 2 млн долларов.

Объекты поражения "Геранью-3"

Реактивная модель российского беспилотника станет грозой украинских транспортных хабов, НПЗ и множества других объектов военной инфраструктуры киевского режима.

"Герань-3" сможет поражать бункеры, штабы связи, производственные помещения, целей будет намного больше, чем у предыдущей модели. Алексей Леонков Военный эксперт

Как Запад и Украина будут бороться с реактивным дроном РФ

Если Россия поставит производство таких изделий на поток, то что сможет противопоставить российским беспилотникам-камикадзе Запад, задаются вопросом отечественные военные аналитики. Судя по всему, ставка будет сделана на те же БПЛА.

— Специалисты из Объединённого учебного центра (Fort Polk JRTC) и Национального учебного центра Форт-Ирвин (Fort Irwin NTC) армии США, изучая возможности украинского контрнаступления в 2023 году, пришли к выводу, что основная роль боевой авиации должна быть отведена группировке БПЛА, — рассказал Лайфу военный эксперт Максим Ювачёв.

Глава индо-тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что "рабочий показатель — 1000 целей за 24 часа", напоминает Ювачëв. Так он откомментировал возможности дронов в решении задач уничтожения многочисленных целей на огромном географическом пространстве.

Кроме того, по итогам украинского контрнаступления американскими специалистами были сделаны и другие выводы, приводит данные Максим Ювачёв: от 30 до 50% всех артиллерийских ударов были нанесены по целям, выявленным с помощью дронов;

в результате применения БПЛА для наблюдения живучесть командного пункта сократилась до 30 минут.

Авторы Андреас Лапенков