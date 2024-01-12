Армия России нанесла 23 групповых удара "Кинжалами" по Украине

Российская армия за неделю нанесла 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам дислокации ВСУ и наёмников. Все объекты поражены, сказано в сводке Минобороны РФ.

"В период с 6 по 12 января 2024 года Вооружёнными силами РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолётов, БЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", — уточнили в министерстве.

Также были уничтожены пункты дислокации подразделений украинской армии, формирований националистов и Иностранного легиона ВСУ. В Минобороны добавили, что цель ракетных ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.