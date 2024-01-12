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12 января, 13:40

Армия России нанесла 23 групповых удара "Кинжалами" по Украине

РФ за неделю нанесла 23 групповых удара по ВПК Украины, в том числе "Кинжалами"

Российская армия за неделю нанесла 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам дислокации ВСУ и наёмников. Все объекты поражены, сказано в сводке Минобороны РФ.

"В период с 6 по 12 января 2024 года Вооружёнными силами РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолётов, БЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", — уточнили в министерстве.

Также были уничтожены пункты дислокации подразделений украинской армии, формирований националистов и Иностранного легиона ВСУ. В Минобороны добавили, что цель ракетных ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве. В США тем временем забили тревогу, отмечая, что российские МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" вызывают у Киева панику.

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Андрей Бражников
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