Три серии масштабных атак ВС РФ по украинским военным объектам, случившиеся за три недели, "вызвали шок" в НАТО. Так высказался британский аналитик Александр Меркурис в эфире ютуб-канала The Duran.

"Они были разрушительными. Могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всём НАТО", — сказал Меркурис.

Он добавил, что альянс передал Киеву свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить украинскую ПВО. Однако атаки продемонстрировали тщетность этих мер, поскольку там не смогли перехватить ни одной российской гиперзвуковой ракеты. Ситуация вызвала шок не только в НАТО, но и, конечно, на самой Украине, о том, что противовоздушная оборона Незалежной находится в шаге от истощения, говорит даже глава киевского режима Владимир Зеленский.