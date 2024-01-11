В Польшу прибыли 100 чешских вертолётчиков для усиления восточного фланга НАТО

В Польшу прибыло порядка 100 лётчиков боевых вертолётов, техников и логистов из Чехии для совместных учений вместе с польскими специалистами, а также для усиления восточного фланга НАТО, пишет портал Polska Zbrojna Военно-издательского института при Минобороны.

По данным издания, чешские лётчики уже несколько дней находятся в Повидзе, а также три вертолёта Ми-17 из Чехии прибыли в Польшу. Предварительно, экипажи приняли участие в проверке готовности по стандартам НАТО.

Как рассказал пресс-секретарь подразделения сил специального назначения Мариуш Лапета, чешские пилоты на год останутся в Польше. Главной задачей вертолётного подразделения станет "сотрудничество с польскими ВС и союзными подразделениями", которые интегрированы в НАТО. В рамках совместных учений должны состояться тренировки по воздушной разведке, транспортировке и десантированию.