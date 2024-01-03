Власти Польши призвали дать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Западу с призывом направить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом дипломат заявил на личной странице в соцсети X (бывший Twitter).

По словам польского министра, страны Запада должны ответить Москве путём предоставления Киеву "ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ. Кроме того, Сикорский призвал ужесточить санкции против России.