Власти Польши призвали дать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ
Глава МИД Польши Сикорский призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Западу с призывом направить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом дипломат заявил на личной странице в соцсети X (бывший Twitter).
По словам польского министра, страны Запада должны ответить Москве путём предоставления Киеву "ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ. Кроме того, Сикорский призвал ужесточить санкции против России.
А 2 января глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к западным партнёрам с требованием ускорить передачу дальнобойного вооружения киевскому режиму. Ранее он признал, что в других странах становится всё больше людей, скептически настроенных в плане перспектив Украины. А до этого он выразил уверенность в том, что Незалежная рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.
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