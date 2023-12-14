Кулеба признал, что перспективы Украины меркнут и это видят все

В других странах становится всё больше людей, скептически настроенных в плане перспектив Украины. Об этом в материале для журнала Foreign Affairs написал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Голоса, скептически относящиеся к перспективам страны, становятся всё громче... Большинство открыто не говорит о том, что Украина должна просто отказаться от борьбы, но пессимизм, поддерживающийся, предположительно, прагматическими аргументами, несёт очевидные стратегические последствия, которые опасны и неверны", — пояснил Кулеба.

Он обратил внимание, что некоторые не верят в изменения нынешней ситуации на поле боя в украинском конфликте. По его словам, международная поддержка Незалежной в ближайшие месяцы значительно упадёт. К тому же идут разговоры об усталости от конфликта и о мрачных перспективах украинских войск. Кулеба также заявил, что скептики верно говорят, что контрнаступ не принёс ожидаемых результатов и многих это ввергло в уныние.