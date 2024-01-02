Кулеба вновь потребовал от Запада ускорить поставки оружия
Глава МИД Украины Кулеба потребовал ускорить поставки Киеву систем ПВО и ракет
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к так называемым западным партнёрам с требованием ускорить передачу дальнобойного вооружения киевскому режиму. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-портале МИД Украины.
В нём говорится, что Киев просит западные страны ускорить поставки в Вооружённые силы Украины дополнительных систем противовоздушной обороны, боевых беспилотных летательных аппаратов всех типов, а также ракет, радиус действия которых составляет 300 километров и более. Кроме того, украинский министр просит Запад использовать замороженные российские активы в интересах киевского режима и прекратить контакты с дипломатами, представляющими Россию.
Ранее Кулеба признал, что в других странах становится всё больше людей, скептически настроенных в плане перспектив Украины. А до этого он выразил уверенность в том, что Незалежная рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.