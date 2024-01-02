ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2024, 20:31
5305

Кулеба вновь потребовал от Запада ускорить поставки оружия

Глава МИД Украины Кулеба потребовал ускорить поставки Киеву систем ПВО и ракет

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к так называемым западным партнёрам с требованием ускорить передачу дальнобойного вооружения киевскому режиму. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-портале МИД Украины.

В нём говорится, что Киев просит западные страны ускорить поставки в Вооружённые силы Украины дополнительных систем противовоздушной обороны, боевых беспилотных летательных аппаратов всех типов, а также ракет, радиус действия которых составляет 300 километров и более. Кроме того, украинский министр просит Запад использовать замороженные российские активы в интересах киевского режима и прекратить контакты с дипломатами, представляющими Россию.

Во Франции решили поменять формат помощи Украине
Во Франции решили поменять формат помощи Украине

Ранее Кулеба признал, что в других странах становится всё больше людей, скептически настроенных в плане перспектив Украины. А до этого он выразил уверенность в том, что Незалежная рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.

BannerImage
Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Кулеба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar