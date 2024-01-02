Хотят уйти от "безвозмездных поставок": Во Франции решили поменять формат помощи Украине Посол Франции в Киеве Весьер рассказал об изменении формата помощи Украине 2 января, 13:49 Франция собирается прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Франция собирается сократить безвозмездные поставки оружия Украине, но готова помочь организовать производство военной техники и снарядов на территории Незалежной. О постепенном изменении формата помощи ВСУ рассказал посол республики в Киеве Гаэль Весьер.



"Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок", — пояснил он в беседе с телеканалом France Info.

По его словам, для реализации задачи потребуется некоторое время. Весьер заверил, что в Париже большинство чиновников поддерживают данную инициативу. Так, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна собирается в очередной раз посетить Киев, чтобы уточнить все детали в личной беседе с украинским руководством.

А тем временем норвежское руководство разрешило компаниям страны продавать оружие и оборонную продукцию Украине напрямую. Нововведение вступило в силу 1 января 2024 года. Местным компаниям следует обращаться за лицензией в МИД, ведомство проверит заявки на соответствие необходимым критериям.

Авторы Татьяна Миссуми