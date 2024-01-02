Норвегия разрешила местным компаниям прямую продажу оружия Украине
Норвежское руководство разрешило компаниям страны продавать оружие и оборонную продукцию Украине напрямую. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабмина.
"Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности <...> В связи с этим правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине", — цитирует пресс-служба слова министра иностранных дел скандинавской страны Эспена Барта Эйде.
Нововведение вступило в силу 1 января 2024 года. Местным компаниям следует обращаться за лицензией в МИД, ведомство проверит заявки на соответствие необходимым критериям.
Ранее власти Норвегии подтвердили, что намерены передать Украине истребители F-16. Речь шла о 5–10 самолётах, которые в стране уже не используются, и об обучении пилотов ВСУ.
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