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17 декабря, 14:17

Воевавший за ВСУ норвежский наёмник убит в бандитской перестрелке на родине

FC: В Норвегии в перестрелке убит экс-наёмник ВСУ Руне Лильебак

<p>Экс-наёмник ВСУ из Норвегии Руне Лильебак. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/foreigncombatants/2328" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ForeignCombatants</a></p>

Экс-наёмник ВСУ из Норвегии Руне Лильебак. Обложка © t.me / ForeignCombatants

Экс-наёмник из Норвегии Руне Лильебак, сражавшийся в рядах ВСУ против Российской армии в зоне СВО, был убит на родине в перестрелке с местными криминальными элементами. Об этом пишет телеграм-канал ForeignCombatants, который собирает информацию о деятельности иностранных наёмников на Украине.

36-летний Лильебак родился в норвежском Нарвике. Известно, что на родине у него были связи с криминальной группировкой. На Украину он отправился летом 2022 года, чтобы служить вместе с группой наёмников Team Vikings, где также состоял порноактёр Карл Бальдерсон. Лильебак воевал под позывным Винтер и активно постил селфи из разных частей Незалежной.

Публикации в его соцсетях внезапно прекратились чуть более месяца назад. 16 декабря члены семьи Лильебака подтвердили, что мужчина мёртв. По информации СМИ, он был убит в перестрелке между бандитами, случившейся неподалёку от Осло.

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В прошлом месяце Лайф рассказывал, что в Киеве британский наёмник избил и порезал собутыльников из США, Канады и Румынии. По итогу троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Юрий Лысенко
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