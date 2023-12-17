Воевавший за ВСУ норвежский наёмник убит в бандитской перестрелке на родине

Экс-наёмник из Норвегии Руне Лильебак, сражавшийся в рядах ВСУ против Российской армии в зоне СВО, был убит на родине в перестрелке с местными криминальными элементами. Об этом пишет телеграм-канал ForeignCombatants, который собирает информацию о деятельности иностранных наёмников на Украине.

36-летний Лильебак родился в норвежском Нарвике. Известно, что на родине у него были связи с криминальной группировкой. На Украину он отправился летом 2022 года, чтобы служить вместе с группой наёмников Team Vikings, где также состоял порноактёр Карл Бальдерсон. Лильебак воевал под позывным Винтер и активно постил селфи из разных частей Незалежной.

Публикации в его соцсетях внезапно прекратились чуть более месяца назад. 16 декабря члены семьи Лильебака подтвердили, что мужчина мёртв. По информации СМИ, он был убит в перестрелке между бандитами, случившейся неподалёку от Осло.