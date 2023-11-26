Полковник запаса раскрыл, почему наёмники покидают Украину и не собираются возвращаться
Эксперт Насонов: Наёмники не хотят возвращаться на Украину на прежних условиях
Иностранные наёмники не планируют возвращаться на Украину, если их финансовые условия не улучшатся. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
"Несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта, наёмники готовы на это. Они массово убывают. Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает", — отметил он в беседе с Ura.ru.
Эксперт добавил, что иностранцы не хотят сотрудничать с Вооружёнными силами Украины на прежних условиях из-за высоких потерь.
Ранее Лайф писал, что в ВСУ бьют тревогу из-за критической нехватки бойцов. Иностранные наёмники массово бегут с Украины, видя ожесточённые бои. Однако даже на родине их ждёт разочарование. Так, наёмники из Дании, воевавшие в рядах ВСУ, не получат поддержки от властей своей страны.
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