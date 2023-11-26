Полковник запаса раскрыл, почему наёмники покидают Украину и не собираются возвращаться

Иностранные наёмники не планируют возвращаться на Украину, если их финансовые условия не улучшатся. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

"Несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта, наёмники готовы на это. Они массово убывают. Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает", — отметил он в беседе с Ura.ru.