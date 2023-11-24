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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 01:28

В Дании разочаровали наёмников из рядов ВСУ

DR: Воевавшие на Украине датские наёмники не получат помощи от властей

Наёмники из Дании, воевавшие в рядах ВСУ, не получат поддержки от властей своей страны. Об этом сообщила обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен.

"Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на эту войну добровольцами, на помощь властей по возвращении из зоны боевых действий рассчитывать не приходится", — написала журналистка.

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Большие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса — вот что ожидает датских солдат, считает Хансен. Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд со своей стороны добавила, что в Дании имеется система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но у добровольцев из рядов ВСУ доступа к ней нет.

А ранее в Дании лётчиков с Украины начали переобучать на американские F-16. Кроме того, страна согласилась передать Незалежной истребители.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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