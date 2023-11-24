В Дании разочаровали наёмников из рядов ВСУ

Наёмники из Дании, воевавшие в рядах ВСУ, не получат поддержки от властей своей страны. Об этом сообщила обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен.

"Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на эту войну добровольцами, на помощь властей по возвращении из зоны боевых действий рассчитывать не приходится", — написала журналистка.