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21 сентября, 18:58

Пентагон: В Дании начали обучать украинских пилотов летать на F-16

Лётчиков с Украины уже начали переобучать на американские истребители F-16 в Дании. В скором времени их будут отсылать на подготовку в США. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнётся лётная подготовка", — сказал Райдер.

А вот в Германии ранее заявили, что не станут учить пилотов Незалежной летать на F-16. Немецкий министр обороны Борис Писториус объяснил, что сейчас в поддержке Украины ФРГ делает акцент на снабжении одеждой и теплогенераторами.

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Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия приняли решение поставить Киеву свои истребители F-16. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников при этом сообщил, что боевое применение западной авиации может случиться весной 2024 года. При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что американские самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. Всё же в Пентагоне заявили, что украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Анатолий Симоненко
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