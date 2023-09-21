Пентагон: В Дании начали обучать украинских пилотов летать на F-16

Лётчиков с Украины уже начали переобучать на американские истребители F-16 в Дании. В скором времени их будут отсылать на подготовку в США. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнётся лётная подготовка", — сказал Райдер.