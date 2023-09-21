"Мы хотим лучшие": В Киеве заявили, что Украине не нужны предлагаемые Францией истребители

Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие самолёты, которые предлагает Запад. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, отметив, что российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожит такие истребители.

"Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз. Ну, штурмовик A-10, чем он может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей", — сказал Игнат на пресс-конференции в медиацентре "Украина",