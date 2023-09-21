"Мы хотим лучшие": В Киеве заявили, что Украине не нужны предлагаемые Францией истребители
Спикер ВС ВСУ Игнат: Украине не нужны французские истребители Mirage 2000
Истребитель Mirage 200. Обложка © Getty Images / Toni Anne Barson
Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие самолёты, которые предлагает Запад. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, отметив, что российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожит такие истребители.
"Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз. Ну, штурмовик A-10, чем он может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей", — сказал Игнат на пресс-конференции в медиацентре "Украина",
Ранее портал Intelligence Online сообщил, что Париж близок к передаче Киеву истребителей Mirage 2000. Однако, по словам Игната, Франция и Европа имеет лучшие самолёты и именно их хочет Украина.