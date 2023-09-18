В Германии не станут учить пилотов Незалежной летать на F-16

В настоящий момент у Германии нет планов по обучению украинских лётчиков пилотированию западных истребителей F-16. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с изданием Bild на фоне грядущего саммита на авиабазе Рамштайн.

"На данный момент это не планируется. Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях", — рассказал Писториус, отвечая на вопрос о том, будет ли ФРГ помогать обучать украинских пилотов управлению F-16.