В Германии не станут учить пилотов Незалежной летать на F-16
Глава МО ФРГ Писториус: Германия не планирует учить украинцев пилотировать F-16
В настоящий момент у Германии нет планов по обучению украинских лётчиков пилотированию западных истребителей F-16. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с изданием Bild на фоне грядущего саммита на авиабазе Рамштайн.
"На данный момент это не планируется. Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях", — рассказал Писториус, отвечая на вопрос о том, будет ли ФРГ помогать обучать украинских пилотов управлению F-16.
Немецкий министр объяснил, что в сейчас в поддержке Украины Германия делает акцент на снабжении одеждой и теплогенераторами. По его мнению, в этом сильная сторона ФРГ и Украине эти поставки важнее всего прочего. А обучением пилотированию могут заняться другие страны Запада.
Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия согласились поставить Киеву свои истребители F-16. По словам экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, боевое применение западной авиации может произойти уже весной 2024 года. Впрочем, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, американские самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК. В свою очередь в Пентагоне заявили, что украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев.
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