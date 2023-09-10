"Может обнаглеть": Эксперт рассказал, чем для Запада обернутся поставки F-16 Украине

После поставки истребителей F-16 Киев будет вынужден изменить отношение к западным странам, так как получит всё возможное вооружение, что есть у государств НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов.

"После поставки F-16 у Киева вынужденно наступит период изменения правил во взаимоотношении со странами НАТО. За эти полтора года он получил все виды, находящиеся на вооружении натовских стран", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Эксперт добавил, что Киев при этом продолжит требовать от Запада ракеты различной дальности типа "земля – земля", "воздух – воздух" или "воздух – земля", которые позволят наносить удары по объектам в стратегическом тылу. Кроме того, Незалежная, по мнению специалиста, желает получать картину со спутников НАТО, но на Западе осознают риски этого.