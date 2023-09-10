"Может обнаглеть": Эксперт рассказал, чем для Запада обернутся поставки F-16 Украине
Эксперт Насонов: Украина изменит отношение к Западу после поставки F-16
После поставки истребителей F-16 Киев будет вынужден изменить отношение к западным странам, так как получит всё возможное вооружение, что есть у государств НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов.
"После поставки F-16 у Киева вынужденно наступит период изменения правил во взаимоотношении со странами НАТО. За эти полтора года он получил все виды, находящиеся на вооружении натовских стран", — отметил он в беседе с Ura.ru.
Эксперт добавил, что Киев при этом продолжит требовать от Запада ракеты различной дальности типа "земля – земля", "воздух – воздух" или "воздух – земля", которые позволят наносить удары по объектам в стратегическом тылу. Кроме того, Незалежная, по мнению специалиста, желает получать картину со спутников НАТО, но на Западе осознают риски этого.
"Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки. НАТО это тоже понимает. Если мы поймём, что ускорится цепь получения информации, то у нас не останется другого выбора, как уничтожить эту группировку. Поэтому НАТО на это не пойдёт", — считает Насонов.
Как сообщал Лайф, ранее власти США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников допускал, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. При этом час полёта F-16 будет обходиться Киеву в 27 тысяч долларов.
ТАСС / picture alliance