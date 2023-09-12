Пентагон раскрыл длительность обучения лётчиков ВСУ управлению F-16

Украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев. Такие сроки озвучил кандидат на пост начштаба ВВС Соединённых Штатов Дэвид Олвин.

Выступая на заседании комитета по делам ВС в Сенате, американский генерал напомнил, что пилоты Незалежной обладают разным уровнем подготовки. По его словам, если бы лётчики начали обучение уже сейчас, то к началу весны они могли бы пройти курс.