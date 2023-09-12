Пентагон раскрыл длительность обучения лётчиков ВСУ управлению F-16
Пентагон: Курс обучения лётчиков ВСУ управлению F-16 займёт до девяти месяцев
Украинские лётчики будут обучаться эксплуатации многоцелевых истребителей F-16 от шести до девяти месяцев. Такие сроки озвучил кандидат на пост начштаба ВВС Соединённых Штатов Дэвид Олвин.
Выступая на заседании комитета по делам ВС в Сенате, американский генерал напомнил, что пилоты Незалежной обладают разным уровнем подготовки. По его словам, если бы лётчики начали обучение уже сейчас, то к началу весны они могли бы пройти курс.
"Что касается обучения управлению F-16 и затем дополнения, я думаю, это займёт около шести-девяти месяцев", — подытожил Дэвид Олвин.
Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия согласились поставить Киеву свои истребители F-16. По словам экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, боевое применение западной авиации может произойти уже весной 2024 года. Впрочем, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, американские самолёты станут лёгкой целью для российских ЗРК.
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