Стали известны итоги визита делегации ВВС Украины в Париж за истребителями Mirage 2000
СМИ: Киев и Париж обсудили детали поставок французских истребителей Mirage 2000
Украина и Франция почти договорились о поставках Киеву истребителей Mirage 2000, которые есть на вооружении французской стороны. Об этом сообщает Intelligence Online.
Сотрудники штаба Воздушных сил ВСУ уже совершили визит в Париж, чтобы обсудить условия договорённостей. Скорее всего, уточняет портал, Франция отправит украинской армии подержанные самолёты Mirage 2000D, предназначенные для поражения наземных целей. О числе передаваемых истребителей пока не говорится.
К соглашению о передаче Mirage стороны пришли ещё в 2022 году. Как добавляет портал, обучение украинских лётчиков уже тайно началось. Тренировки проходят на авиабазах Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.
Ранее Нидерланды, Дания и Норвегия согласились поставить Киеву свои истребители F-16. По словам экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, боевое применение западной авиации может произойти уже весной 2024 года. Украинские лётчики будут обучаться эксплуатации F-16 от шести до девяти месяцев.
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