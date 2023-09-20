Стали известны итоги визита делегации ВВС Украины в Париж за истребителями Mirage 2000

Украина и Франция почти договорились о поставках Киеву истребителей Mirage 2000, которые есть на вооружении французской стороны. Об этом сообщает Intelligence Online.

Сотрудники штаба Воздушных сил ВСУ уже совершили визит в Париж, чтобы обсудить условия договорённостей. Скорее всего, уточняет портал, Франция отправит украинской армии подержанные самолёты Mirage 2000D, предназначенные для поражения наземных целей. О числе передаваемых истребителей пока не говорится.