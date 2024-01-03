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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 21:09
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Полковник СБУ раскрыл, как Россия сможет перехватить все ракеты ВСУ

Полковник СБУ Стариков: ВС РФ с помощью спутников перехватят все ракеты ВСУ

Полковник СБУ Стариков предположил, как Россия будет справляться с ракетами, которые используют Вооружённые силы Украины. Как заявил офицер в интервью YouTube-каналу "Да это так", Москва может создать над территорией Незалежной мощную спутниковую группировку.

По его словам, Москва якобы уже запустила большое количество спутников-шпионов, которые могут засечь вспышку на Земле, возникающую при пуске ракет. Благодаря этому теперь российские войска смогут с высокой эффективностью перехватывать поставляемые киевскому режиму западными союзниками ракеты, среди которых HIMARS, ATACMS и Taurus.

"Они (спутники. — Прим. Лайфа) висят над территорией Украины, получают развединформацию", — считает Стариков.

Новый военный спутник ВС РФ вышел на орбиту
Новый военный спутник ВС РФ вышел на орбиту

Ранее Лайф писал, что 21 декабря ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. А 27 декабря пресс-служба российского военного ведомства сообщила, что с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником.

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Flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

Алексей Соловьёв
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