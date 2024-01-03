Полковник СБУ раскрыл, как Россия сможет перехватить все ракеты ВСУ
Полковник СБУ Стариков: ВС РФ с помощью спутников перехватят все ракеты ВСУ
Полковник СБУ Стариков предположил, как Россия будет справляться с ракетами, которые используют Вооружённые силы Украины. Как заявил офицер в интервью YouTube-каналу "Да это так", Москва может создать над территорией Незалежной мощную спутниковую группировку.
По его словам, Москва якобы уже запустила большое количество спутников-шпионов, которые могут засечь вспышку на Земле, возникающую при пуске ракет. Благодаря этому теперь российские войска смогут с высокой эффективностью перехватывать поставляемые киевскому режиму западными союзниками ракеты, среди которых HIMARS, ATACMS и Taurus.
"Они (спутники. — Прим. Лайфа) висят над территорией Украины, получают развединформацию", — считает Стариков.
Ранее Лайф писал, что 21 декабря ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. А 27 декабря пресс-служба российского военного ведомства сообщила, что с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником.