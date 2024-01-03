Полковник СБУ раскрыл, как Россия сможет перехватить все ракеты ВСУ

Полковник СБУ Стариков предположил, как Россия будет справляться с ракетами, которые используют Вооружённые силы Украины. Как заявил офицер в интервью YouTube-каналу "Да это так", Москва может создать над территорией Незалежной мощную спутниковую группировку.

По его словам, Москва якобы уже запустила большое количество спутников-шпионов, которые могут засечь вспышку на Земле, возникающую при пуске ракет. Благодаря этому теперь российские войска смогут с высокой эффективностью перехватывать поставляемые киевскому режиму западными союзниками ракеты, среди которых HIMARS, ATACMS и Taurus.