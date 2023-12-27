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27 декабря, 08:10

Второй за неделю спутник Минобороны стартовал с космодрома Плесецк

"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Запуск состоялся в 10:03.

"Боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со вторым спутником "Арктика-М"
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со вторым спутником "Арктика-М"

Напомним, вышеназванный пуск стал 19-м в России в 2023 году и седьмым — для Плесецка. Предыдущий запуск состоялся 21 декабря, тогда оттуда также стартовала ракета "Союз-2.1б" с военным спутником.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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