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21 декабря, 09:16

ВКС России запустили ракету со спутником в интересах Минобороны

Ракета "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ

ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 декабря.

"В 11 часов 48 минут с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил проведён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ", — отметили там.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со вторым спутником "Арктика-М"
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со вторым спутником "Арктика-М"

Ранее Лайф писал, что запущенная в ночь на 26 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Тогда в Минобороны РФ отметили, что космический аппарат уже приступил к выполнению задач.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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