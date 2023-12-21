ВКС России запустили ракету со спутником в интересах Минобороны

ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутник в интересах Министерства обороны РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 декабря.

"В 11 часов 48 минут с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил проведён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ", — отметили там.