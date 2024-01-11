Российская ПВО отразила атаки HIMARS и 29 дронов ВСУ за сутки
Минобороны: ПВО ВС РФ сбила за сутки 29 украинских БПЛА и один снаряд HIMARS
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских беспилотников и успешно перехватили один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток сбиты 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, Марьинка, Спорное ДНР, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алёшки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", — уточнили в российском военном ведомстве.
Ранее стало известно о том, что Украина потеряла до 260 бойцов на Донецком направлении за последние сутки. Бои шли неподалёку от населённых пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.
Vk / Минобороны России