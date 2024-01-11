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11 января, 11:30

Российская ПВО отразила атаки HIMARS и 29 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: ПВО ВС РФ сбила за сутки 29 украинских БПЛА и один снаряд HIMARS

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских беспилотников и успешно перехватили один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"Средствами ПВО в течение суток сбиты 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, Марьинка, Спорное ДНР, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алёшки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", уточнили в российском военном ведомстве.

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Ранее стало известно о том, что Украина потеряла до 260 бойцов на Донецком направлении за последние сутки. Бои шли неподалёку от населённых пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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