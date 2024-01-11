Российская ПВО отразила атаки HIMARS и 29 дронов ВСУ за сутки

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских беспилотников и успешно перехватили один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"Средствами ПВО в течение суток сбиты 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, Марьинка, Спорное ДНР, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алёшки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", — уточнили в российском военном ведомстве.