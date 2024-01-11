Группировка "Центр" сорвала попытку ротации ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили врага отступить, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. Он отметил, что в ходе боёв армия противника потеряла до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.
Старший офицер Шаров рассказал о сорванной ротации ВСУ в ДНР. © Видео t.me / Министерство обороны России
"Активными действиями мотострелковых подразделений сорвана ротация противника в районе населённого пункта Торское. Огнём артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи", — сообщил в телеграм-канале Минобороны РФ.
Шаров добавил, что ВС РФ поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов, а также скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
А ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 250 бойцов и два танка на Донецком направлении. Кроме того, украинская армия лишилась трёх бронемашин, двух автомобилей и стольких же гаубиц Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ