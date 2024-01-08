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8 января, 10:40

ВСУ понесли огромные потери в военных и технике на самом смертоносном для них направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 250 бойцов и два танка на Донецком направлении

ВС РФ за минувшие сутки нанесли огневое поражение личному составу и военной технике шести бригад ВСУ на Донецком направлении. Украинская армия потеряла свыше 250 военных убитыми и ранеными, а также два танка. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное ДНР", сообщили в ведомстве.

Также ВСУ потеряли три бронемашины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

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Ранее Лайф писал, что российские ракеты накрыли место совещаний командиров украинской теробороны. Речь идёт о 101-й бригаде.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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