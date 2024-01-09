Российские вертолётчики обстреляли опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении
МО: Российский Ми-28Н нанёс удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении
Экипажи российской армейской авиации нанесли на Донецком направлении удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ неуправляемыми авиаракетами, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.
"Ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолёта Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении", — указано в сообщении.
Во время вылета на Ми-28Н лётчики выпустили ракеты по обнаруженным укреплённым пунктам, а также живой силе украинских подразделений. Все цели удалось уничтожить. Об этом рассказал лётчик с позывным Овод.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской бригады территориальной обороны.
LIFE