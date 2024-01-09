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9 января, 03:56

Российские вертолётчики обстреляли опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении

МО: Российский Ми-28Н нанёс удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

Экипажи российской армейской авиации нанесли на Донецком направлении удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ неуправляемыми авиаракетами, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолёта Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении", — указано в сообщении.

Во время вылета на Ми-28Н лётчики выпустили ракеты по обнаруженным укреплённым пунктам, а также живой силе украинских подразделений. Все цели удалось уничтожить. Об этом рассказал лётчик с позывным Овод.

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Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской бригады территориальной обороны.

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Анатолий Симоненко
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