Российские вертолётчики обстреляли опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении

"Ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолёта Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолёта поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении", — указано в сообщении.

Во время вылета на Ми-28Н лётчики выпустили ракеты по обнаруженным укреплённым пунктам, а также живой силе украинских подразделений. Все цели удалось уничтожить. Об этом рассказал лётчик с позывным Овод.