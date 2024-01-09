Российская авиация разбомбила четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом

Представитель пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров сообщил о поражении четырёх командно-наблюдательных пунктов украинской армии силами ВКС РФ. Уничтоженные за минувшие сутки цели располагались под Красным Лиманом, уточнил офицер для РИА "Новости".

На том же направлении в районе населённых пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва оперативно-тактическая авиация нанесла удар по трём опорным пунктам и двум районам сосредоточения техники. Позиции 13, 63 и 100-й бригад ВСУ были разбомблены с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500, добавил Шаров.