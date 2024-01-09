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9 января, 01:15

"Открылись врата ада": Бойцы ВСУ назвали оружие РФ, которое показало им преисподнюю

NYT: Бойцы ВСУ словами про врата ада описали эффект от планирующих бомб России

Российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции сильно осложняют жизнь украинским военнослужащим. Эффект от таких боеприпасов бойцы ВСУ сравнивают с преисподней. Об этом говорится в материале газеты New York Times.

По словам бойцов киевского режима, спрятаться от высокоточных ФАБ невозможно даже в укреплённом бункере. ВКС РФ могут сбрасывать на позиции украинских войск до восьми бомб за час, рассказал изданию солдат с позывным Кит.

"Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада", — признался боец.

Не меньше неприятностей собеседникам NYT доставляют и российские беспилотники. Операторы дронов круглосуточно ведут охоту на машины снабжения, посетовали солдаты.

На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам
На Украине пожаловались, что приходится использовать неожиданную замену снарядам

А ранее тревогу забили операторы украинских ПЗРК. Зенитчики подчеркнули, что Россия начала использовать ракеты с ложными тепловыми целями.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Илья Пушкарев
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