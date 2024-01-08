На Украине пожаловались на новую тактику российских ракетных ударов
Оператор ПЗРК Stinger ВСУ: Россия применяет новую тактику для ракетных ударов
Российские военные начали применять новую тактику для ракетных ударов. Об этом сообщает TV5 Monde со ссылкой на украинского оператора системы FIM-92 Stinger.
"Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты. Такого раньше не было", — сказал украинский военный, отметив, что новая тактика оказалась большой проблемой для систем Stinger.
При этом он добавил, что на фоне массированных ракетных атак ВС России запасы боеприпасов у ВСУ могут очень быстро закончиться.
Ранее во Франции заявили, что оставшиеся боеприпасы у украинской армии закончатся в феврале. Там отметили, что у Киева с каждым днём остаётся всё меньше возможностей для нанесения стратегических ударов.
ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота РФ