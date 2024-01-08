Регион

Уведомления отключены

8 января, 10:55

На Украине пожаловались на новую тактику российских ракетных ударов

Оператор ПЗРК Stinger ВСУ: Россия применяет новую тактику для ракетных ударов

Российские военные начали применять новую тактику для ракетных ударов. Об этом сообщает TV5 Monde со ссылкой на украинского оператора системы FIM-92 Stinger.

"Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты. Такого раньше не было", — сказал украинский военный, отметив, что новая тактика оказалась большой проблемой для систем Stinger.

При этом он добавил, что на фоне массированных ракетных атак ВС России запасы боеприпасов у ВСУ могут очень быстро закончиться.

Офицер ВСУ раскрыл печальную правду о ВПК Украины после "парализующего укола" России
Офицер ВСУ раскрыл печальную правду о ВПК Украины после "парализующего укола" России

Ранее во Франции заявили, что оставшиеся боеприпасы у украинской армии закончатся в феврале. Там отметили, что у Киева с каждым днём остаётся всё меньше возможностей для нанесения стратегических ударов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров