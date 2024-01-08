На Украине пожаловались на новую тактику российских ракетных ударов

Российские военные начали применять новую тактику для ракетных ударов. Об этом сообщает TV5 Monde со ссылкой на украинского оператора системы FIM-92 Stinger.

"Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты. Такого раньше не было", — сказал украинский военный, отметив, что новая тактика оказалась большой проблемой для систем Stinger.

При этом он добавил, что на фоне массированных ракетных атак ВС России запасы боеприпасов у ВСУ могут очень быстро закончиться.