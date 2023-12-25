Украина окончательно лишилась возможности самостоятельно удовлетворять свои потребности в оружии. Теперь страна вынуждена получать всю технику и боеприпасы у западных союзников, посетовал старший офицер ВСУ, пожелавший остаться анонимным.

"России удалось парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — рассказал военный в интервью изданию The Independent.

По словам бойца, лишь поставки из США, Британии и ЕС помогают ВСУ сопротивляться. Однако частые изменения в тактике российских войск вынуждают Незалежную постоянно адаптироваться к новым условиям, отправляя Западу всё новые и новые запросы.