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Регион
Опубликовано 25 декабря 2023, 03:14
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Офицер ВСУ раскрыл печальную правду о ВПК Украины после "парализующего укола" России

Офицер ВСУ: Россия парализовала ВПК Украины и сделала её зависимой от Запада

Украина окончательно лишилась возможности самостоятельно удовлетворять свои потребности в оружии. Теперь страна вынуждена получать всю технику и боеприпасы у западных союзников, посетовал старший офицер ВСУ, пожелавший остаться анонимным.

"России удалось парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — рассказал военный в интервью изданию The Independent.

По словам бойца, лишь поставки из США, Британии и ЕС помогают ВСУ сопротивляться. Однако частые изменения в тактике российских войск вынуждают Незалежную постоянно адаптироваться к новым условиям, отправляя Западу всё новые и новые запросы.

Зеленского уличили в блефе по поводу производства оружия на Украине
Зеленского уличили в блефе по поводу производства оружия на Украине

Усилия коллективного Запада не смогут изменить ситуацию на поле боя, так как производство оружия в России достигло рекордных темпов. Об этом ранее заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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ТАСС / AP

Илья Пушкарев
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