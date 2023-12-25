Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 03:14

Офицер ВСУ раскрыл печальную правду о ВПК Украины после "парализующего укола" России

Офицер ВСУ: Россия парализовала ВПК Украины и сделала её зависимой от Запада

Украина окончательно лишилась возможности самостоятельно удовлетворять свои потребности в оружии. Теперь страна вынуждена получать всю технику и боеприпасы у западных союзников, посетовал старший офицер ВСУ, пожелавший остаться анонимным.

"России удалось парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — рассказал военный в интервью изданию The Independent.

По словам бойца, лишь поставки из США, Британии и ЕС помогают ВСУ сопротивляться. Однако частые изменения в тактике российских войск вынуждает Незалежную постоянно адаптироваться к новым условиям, отправляя Западу всё новые и новые запросы.

Зеленского уличили в блефе по поводу производства оружия на Украине
Зеленского уличили в блефе по поводу производства оружия на Украине

Усилия коллективного Запада не смогут изменить ситуацию на поле боя, так как производство оружия в России достигло рекордных темпов. Об этом ранее заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Обложка ©

ТАСС / AP

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров