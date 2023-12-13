Зеленского уличили в блефе по поводу производства оружия на Украине

Заявления Владимира Зеленского о готовности украинского ВПК нарастить производство вооружения — блеф, уверен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Незалежная не может у себя производить боеприпасы, так как вся её военная инфраструктура разрушена.

"Украина самостоятельно не может произвести ничего, вся её материально-техническая база разрушена. По сути, Зеленский уговаривает США развернуть полевое производство снарядов, артиллерийских порохов, патронов к стрелковому оружию, запчастей к бронетехнике. Но, конечно, не на востоке и не в центре страны, а где-нибудь во Львовской области", — сказал Матвийчук в беседе с "Лентой.ру".

Полковник отметил, что против полевого производства может встать Польша, так как на её территориях находятся центры по изготовлению и ремонту оружия. Это поставит США перед выбором. Но, по словам эксперта, Штаты встанут на сторону Варшавы, потому что она член НАТО. Зеленский же такими выражениями хочет сделать хоть какой-то позитивный вброс перед Новым годом, заключил Матвийчук.