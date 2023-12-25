Идём с опережением: Россия вырвалась вперёд в гонке вооружения с Западом

Российский оборонно-промышленный комплекс многократно нарастил объёмы выпускаемой продукции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, сейчас страна опережает Запад по производству вооружения и намерена удерживать лидерство в этой сфере.

Вице-премьер добавил, что отечественный ОПК гораздо раньше взял курс на увеличение темпов, нежели зарубежные компании. Это стало возможным благодаря слаженной работе ведомств, а именно Минобороны и Минпромторга, подчеркнул чиновник.

"Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идём с определённым опережением", — рассказал Мантуров РИА "Новости".

Также министр добавил, что по некоторым позициям производство и поставки оружия в ВС РФ в 2023 году выросли в 10–12 раз. Гособоронзаказ выполняется на 98% — это рекордный показатель за новейшую историю России, подытожил вице-премьер.