Ракетное ассорти, которое сводит Запад с ума: Почему российский запас "Искандеров" и "Кинжалов" не даëт НАТО покоя Как оценивают западные эксперты увеличение и смену приоритетов новейших российских ракетных систем. 5 декабря, 21:42 Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Обложка © Wikipedia / Виталий Кузьмин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне предупредил, что Россия намерена активизировать удары по украинской инфраструктуре зимой и накопила значительный арсенал ракет, которые может использовать в зоне действия СВО, отмечают журналисты Military Watch Magazine.

Его слова прозвучали на фоне заявлений политиков о том, что США и Европа будут требовать от Киева остановить военный конфликт на условиях Москвы, поскольку дальнейшее крупномасштабное американское финансирование для продолжения работы украинского правительства и военных усилий всë менее вероятно. Признание на Западе провала наступления Украины, которое началось в июне, в свете дефицита боеприпасов и упадка морального духа ВСУ указывает на то, что Россия побеждает, напоминают эксперты издания.

Работа ОТРК "Искандер" в ходе проведения СВО. Фото © t.me / Министерство обороны России

Россия смогла значительно увеличить производство ключевых ракетных снарядов. Это не только соответствовало расходам на боеприпасы на украинском фронте, но и позволило Вооружённым силам России увеличить количество подразделений, использующих такие системы, и в то же время не остановило экспорт важным клиентам в лице Белоруссии и Индии. Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса "земля – земля" продолжает оставаться центральным фактором, который обеспечивает российским войскам значительные преимущества на передовой, пишет MWM.

Искандер-М

Поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в 2023 году были осуществлены в несколько раз быстрее, чем до начала военной операции на Украине, отмечает MWM, приводя слова производителей о том, что число заказов "выросло в несколько раз".

Работа ОТРК "Искандер" в ходе проведения СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Стоит отметить, что "Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолёты и вертолёты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие ОТРК, дивизионную артиллерию. К тому же конструкция "Искандера" позволяет оснастить тактические комплексы ядерным оружием.

Результаты такого производства были замечены военными экспертами. Они отметили изменение тактики Армии России, перешедшей на "двойные удары" при помощи РК "Искандер-М", которые, хотя и потребовали расхода большего количества ракет, позволили значительно увеличить потери ВСУ.

Ракеты "Кинжал"

Аналогичный всплеск производства других систем, таких как баллистические ракеты воздушного базирования Х-47 "Кинжал", выпуск которых увеличился в пять раз, также беспокоит западных экспертов.

Охотниками за ПВО прозвали на Западе новейшие гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Фото © Wikipedia / kremlin.ru

Охотниками за ПВО прозвали на Западе новейшие гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Если вначале российской спецоперации ликвидация американского ПВО на Украине была в новинку, то теперь становится обыденностью.

11 ноября "кинжалы" поразили район аэропорта Борисполя, где был развёрнут зенитно-ракетный дивизион Patriot PAC-3MSE.

— Часть ракет Х-47 смогла прорвать противоракетный заслон PAC-3MSE благодаря выполнению противозенитных манёвров с перегрузками до 30G и варьированию ракурсов пикирования ракет на пусковые установки M903, — комментирует военный эксперт Владислав Шурыгин. — И если перехватчики MIM-104F PAC-3MSE способны перехватывать 3-маховые маневрирующие БЧ ракет "Кинжал" благодаря наличию газодинамических "поясов" управления и активных РГСН Ka-диапазона, то коррекция траектории "Кинжала" с заходом в заднюю полусферу к многофункциональному радару AN/MPQ-65 исключает её повторный перезахват, ведь первый не располагает электромеханической системой всеракурсного сканирования.

Украинские и западные источники постоянно предупреждают, что противовоздушная оборона Украины практически истощена. Это даëт возможность российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью.

Авторы Дмитрий Шестопалов