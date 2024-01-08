Украине сделали страшный прогноз на февраль
Французский полковник де Йонг: Остатки боеприпасов у Киева кончатся в феврале
Оставшихся у Украины боеприпасов хватит на месяц. Такое мнение в эфире телеканала TV5 Monde высказал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг.
"Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц даёт время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы", — предупредил эксперт.
Он отметил, что сейчас обе стороны стремятся к нанесению стратегических ударов, но для них нужны соответствующие возможности, которых у Киева с каждым днём становится всё меньше и меньше. Де Йонг назвал это "моральным и военным истощением" Украины, отметив, что она сильно зависит от поддержки США.
Другой французский военный, экс-глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро, и вовсе предсказал победу России в 2024 году. Он указал на то, что Украина теряет поддержку Запада, в то время как российские вооружённые силы находятся на подъёме.
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