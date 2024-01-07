Регион

Уведомления отключены

7 января, 06:12

Французский генерал представил прогноз о сроках капитуляции Украины

Французский генерал Паломеро заявил, что РФ может победить Украину в 2024 году

Россия может победить Украину уже в 2024 году, считает экс-глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

"Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: волки-волки, но я так не считаю", — сказал офицер.

Генерал указал, что, пока ВС РФ находятся на подъёме, их кадровый потенциал вырос, а российская экономика встала на военные рельсы, Украина теряет поддержку Запада и уже не может восполнить технические и человеческие ресурсы. И этот разрыв, отметил Паломеро, продолжает увеличиваться.

Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки
Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки

Ранее британский аналитик заявил о панике в Европе из-за последних ударов ВС РФ по Киеву. По его словам, Россия атаковала американскую и европейскую системы ПВО масштабными ударами, что и вызвало тревогу из-за всплывшей уязвимости этих комплексов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров