Россия может победить Украину уже в 2024 году, считает экс-глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

"Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: волки-волки, но я так не считаю", — сказал офицер.

Генерал указал, что, пока ВС РФ находятся на подъёме, их кадровый потенциал вырос, а российская экономика встала на военные рельсы, Украина теряет поддержку Запада и уже не может восполнить технические и человеческие ресурсы. И этот разрыв, отметил Паломеро, продолжает увеличиваться.