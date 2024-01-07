Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки

В рядах ВСУ множится число бойцов, которые ни при каких условиях не хотят участвовать в боях за Крынки. Вместо отправки на левый берег Днепра некоторые из них предпочитают покончить с собой. Неутешительную статистику озвучило издание "Страна.ua".

По словам непосредственных участников конфликта, отказники есть буквально в каждом подразделении. Среди них немало и офицеров. Своё решение они объясняют обилием российских дронов, полным отсутствием укрытий и пристрелкой всех позиций, которые при первом же случае накрываются артиллерией ВС РФ.

"Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают. Но есть и совсем жёсткие отказники — доходит порой до суицида", — сказал изданию один из офицеров.