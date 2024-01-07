Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки
Бойцы ВСУ отказываются воевать за Крынки из-за российских дронов и артиллерии
В рядах ВСУ множится число бойцов, которые ни при каких условиях не хотят участвовать в боях за Крынки. Вместо отправки на левый берег Днепра некоторые из них предпочитают покончить с собой. Неутешительную статистику озвучило издание "Страна.ua".
По словам непосредственных участников конфликта, отказники есть буквально в каждом подразделении. Среди них немало и офицеров. Своё решение они объясняют обилием российских дронов, полным отсутствием укрытий и пристрелкой всех позиций, которые при первом же случае накрываются артиллерией ВС РФ.
"Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают. Но есть и совсем жёсткие отказники — доходит порой до суицида", — сказал изданию один из офицеров.
Параллельно не желающие воевать солдаты ВСУ продолжают сдаваться в плен российским бойцам. Лишь за период с 30 декабря по 5 января оружие сложили 13 военнослужащих, сообщали в МО РФ.
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