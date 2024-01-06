Почти две сотни военных потеряли ВСУ в попытках атаковать на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отбили две контратаки ВСУ, потери украинских войск составили более 190 человек и 10 единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнём артиллерии отражены две контратаки противника в районе населённого пункта Георгиевка", — говорится в сообщении.

Также были поражены подразделения 28-й и 42-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, которые находились в Андреевке, Богдановке, Курдюмовке и Клещеевке. В результате российские военные уничтожили до 190 человек личного состава ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Помимо того, на данном направлении были применены методы контрбатарейной борьбы. Они также принесли свои успехи — бойцы ВС РФ уничтожили три гаубицы ВСУ: "Мста-Б", Д-20 и Д-30.