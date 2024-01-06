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6 января, 11:11

Почти две сотни военных потеряли ВСУ в попытках атаковать на Донецком направлении

Минобороны: Бойцы ВС РФ отбили две контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отбили две контратаки ВСУ, потери украинских войск составили более 190 человек и 10 единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнём артиллерии отражены две контратаки противника в районе населённого пункта Георгиевка", — говорится в сообщении.

Также были поражены подразделения 28-й и 42-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, которые находились в Андреевке, Богдановке, Курдюмовке и Клещеевке. В результате российские военные уничтожили до 190 человек личного состава ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Помимо того, на данном направлении были применены методы контрбатарейной борьбы. Они также принесли свои успехи — бойцы ВС РФ уничтожили три гаубицы ВСУ: "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". Кроме того, был нанесён удар по 127 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях.

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T.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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