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7 января, 14:56

"Огромный ущерб": Украинский генерал пожаловался на потерю самых мощных ракет после российского удара

Генерал Кривонос: Украина после удара ВКС РФ потеряла самые мощные ракеты

В результате ракетного удара ВКС РФ Украина осталась без заводов, на которых могло бы создаваться самое мощное оружие в государстве. Об этом сообщил отставной генерал Вооружённых сил страны Сергей Кривонос.

"У нас власть сливает данные о предприятиях, которые могли выпускать самое мощное оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это ответственности не несёт. О какой победе мы можем говорить?" — посетовал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

Кривонос подчеркнул, что украинские власти не задумываются об этих проблемах. Он убеждён, что местные чиновники хотят лишь победить на выборах и остаться на своих постах.

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Как сообщал Лайф, с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия. Целями были украинские объекты и места дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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