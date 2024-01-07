В результате ракетного удара ВКС РФ Украина осталась без заводов, на которых могло бы создаваться самое мощное оружие в государстве. Об этом сообщил отставной генерал Вооружённых сил страны Сергей Кривонос.

"У нас власть сливает данные о предприятиях, которые могли выпускать самое мощное оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это ответственности не несёт. О какой победе мы можем говорить?" — посетовал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

Кривонос подчеркнул, что украинские власти не задумываются об этих проблемах. Он убеждён, что местные чиновники хотят лишь победить на выборах и остаться на своих постах.